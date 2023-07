Guerre en Ukraine : pourquoi le groupe Wagner inquiète-t-il désormais la Pologne ?

L'inquiétude grandit en Pologne car la milice russe Wagner a pris ses quartiers à cinq kilomètres de sa frontière. Installés en Biélorussie voisine depuis la rébellion express de leur patron, Evgueni Prigojine, les soldats de Wagner forment de nouvelles recrues dans une caserne à quelques encablures de la frontière polonaise. Plus de dix convois sont déjà arrivés en Biélorussie, les derniers avec des engins blindés.

Entre 4.000 et 6.000 soldats de Wagner sont désormais installés dans leur camp de base, un ancien terrain militaire à une centaine de kilomètres de Minsk, la capitale. Mais certains miliciens se déplacent pour entraîner les troupes biélorusses, notamment dans une caserne à seulement cinq kilomètres de la Pologne, ce qui inquiète Varsovie, surtout après les propos tenus par Alexandre Loukachenko, le président biélorusse.

"Ils commencent à nous fatiguer", a-t-il dit en parlant des miliciens de Wagner. "Ils demandent à aller à l'Ouest, ils disent 'et si on allait faire un tour à Varsovie, à Rzeszów ?' Rzeszów, ils savent que c'est là qu'arrivent les armes occidentales contre lesquelles ils se sont battus à Bakhmout. Et ça, ça les travaille. Alors je fais tout pour les garder dans le centre du pays. Je ne veux pas les disperser parce qu'ils sont vraiment de mauvaise humeur". Depuis, la Pologne a décidé d'envoyer des troupes à la frontière avec la Biélorussie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info