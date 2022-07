Il reste quatre personnes en lice pour remplacer le futur ex-Premier ministre Boris Johnson. Ce dernier a dû démissionner de la tête du Parti conservateur le 7 juillet, à la suite d'une vague de démissions au sein du gouvernement, entraînant un sursis de facto pour "BoJo" à la tête du gouvernement.

Parmi les quatre candidats restants, le grand favori est Rishi Sunak. Il fait partie des démissionnaires du parti, et s'est présenté à la succession de Boris Johnson après sa démission. Avant cet événement qui a largement secoué la vie politique outre-Manche, Rishi Sunak a été élu député de la circonscription de Richmond, dans le Yorkshire, en 2015.

Pro Brexit, il a été sous-secrétaire d'État parlementaire au sein du second gouvernement May (2018-2019). Décidant de lui faire confiance, Boris Johnson l'a nommé secrétaire en chef du trésor dans son premier gouvernement. Reconduit lors du second, il est ensuite nommé chancelier de l'Échiquier, faisant de lui le ministre du gouvernement du Royaume-Uni, chargé des finances et du trésor, à la tête du Trésor de Sa Majesté.

C'est précisément de ce poste qu'il a démissionné il y a quelques semaines, poussant ainsi Boris Johnson à quitter son poste de premier Ministre.

Du côté de sa vie privée, Rishi Sunak est marié avec Akshata Murthy, fille de l'homme d'affaires Narayana Murthy, cinquième fortune indienne. Le candidat au 10 Downing Street a également eu une carrière dans le secteur privé, notamment à Goldman Sachs en tant qu'analyste, puis dans des fonds spéculatifs de la City de Londres.

