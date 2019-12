Quelles alternatives à la viande & au plastique ?

publié le 30/11/2019 à 07:00

Spéciale petits gestes écolos !



Les astuces faciles à adopter au quotidien pour préserver notre planète

Invités : Sam et Frah, chanteur et chanteuse du groupe Shaka Ponk, à l'initiative du collectif "Freaks" (avec le soutien de la Fondation Nicolas Hulot)



Cuisine : Les alternatives à la viande

Invitée : Alexandra Chopard, docteur en pharmacie et journaliste santé. Auteure de Manger végétarien un peu, beaucoup, passionnément (Editions Leducs)



Les alternatives au plastique

Invitée : Aline Gubri, consultante en développement durable et auteure de Zéro plastique, zéro toxique (Editions Thierry Souccar)



"Nous Voilà Bien !" vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !

