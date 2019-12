publié le 01/12/2019 à 22:43

Cette semaine en Thaïlande, un cerf a été retrouvé mort avec 7 kilos de plastique dans le ventre. Une victime de plus, qui s'ajoute à ces millions de tortues, de poissons, de dauphins retrouvés sans vie sur les plages du monde entier. Sans compter toutes les victimes invisibles. Sur Terre, en mer, partout les déchets plastiques sont devenus les principaux fossoyeurs de la biodiversité. Chiffre étonnant, 90% des déchets plastique qu'on trouve en mer viennent des fleuves.

Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Expéditions a voulu comprendre comment un déchet plastique finissait par arriver en mer. C'est en partant dans plusieurs expéditions près de grands fleuves qu'il a découvert que le plastique était présent partout. 100 % des prélèvements faits contenaient des microplastiques.

"Ces microplastiques en fait ils sont déjà des microplastiques quand ils sont à terre. Ils arrivent dans les fleuves microplastiques déjà," affirme-t-il. Le plastique dans les océans n'est donc pas issu de grands objets qui se sont décomposés."Ça se passe déjà dans les fleuves, les ruisseaux, dans les caniveaux..."

Autre constat, c'est sur la toxicité des plastiques qui se dégradent. "On a observé (...) que quand on met des plastiques neufs, inertes pour l'écosystème, dans un fleuve pendant un mois, quand on le reteste, il devient toxique." Pour Romain Troublé, le problème vient des fleuves. C'est bien de nettoyer les océans, mais "il faut mettre beaucoup plus d'énergie sur le flux," a déclaré le chercheur.