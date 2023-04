Royaume-Uni : le couronnement de Charles III menacé par une pénurie... de sonneurs de cloches

Le couronnement de Charles III se fera-t-il dans le silence ? À mesure que la date de la cérémonie approche, les festivités étant prévues le 6 mai 2023, le pays s'inquiète d'un manque de sonneurs de cloches. Et ce, alors que l'objectif affiché des autorités est de voir les 38.000 clochers des églises du Royaume-Uni sonner pour cet événement, par définition, rarissime.

Problème, après avoir lancé un appel à candidatures à l'automne 2022, seules 1.500 personnes se sont portées volontaires. Sur cet afflux, tous n'ont pas persévéré, mais beaucoup sont encore en cours de formation. Parce que, oui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut bien une (longue) formation pour savoir sonner les cloches.

"Les premières leçons se concentrent sur le développement des compétences nécessaires pour manier une cloche : la technique pour contrôler la cloche à l'aide de la corde. Cela se fait sur une base individuelle avec votre instructeur qualifié et se fait souvent sur une cloche silencieuse. Cette compétence initiale peut prendre 10 à 15 heures à acquérir", explique même la plateforme britannique dédiée à cette quête de sonneurs, Ring for the King. Une fois cette étape franchie, il est encore nécessaire d'avoir des cours chaque semaine pour "apprendre à sonner avec les autres".

Selon nos confrères britanniques du Guardian, il n'y a désormais plus assez de temps pour former de nouveaux entrants avant la date du couronnement. Certaines églises seront donc réduites au silence. Même si le Conseil central des sonneurs de cloche d'église a prévu une solution. "Nous pourrions avoir besoin de sonneurs pour aller dans plusieurs églises en une journée", a expliqué l'organisation à nos confrères.



Quoi qu'il en soit, les sonneurs - nouveaux ou rompus à l'exercice - devront être endurants le 6 mai prochain. En effet, les cloches pourraient avoir à sonner entre 45 minutes et 3h30... tout dépendra des capacités des sonneurs, assure-t-on au sein du collectif "Ring for the King".



