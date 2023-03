Couronnement de Charles III : quelles musiques seront jouées lors de l'événement ?

Attention, sa Majesté est aux platines. Le roi est en charge de la programmation musicale de son couronnement. Charles III en "DJ" pour mixer l'ancien et le moderne… c’est ce qu’a annoncé le Palais. Chaque couronnement doit à la fois refléter les traditions et la personnalité du nouveau monarque. La playlist du 6 mai 2023 est donc made in Buckingham Palace.

La chanson phare de la comédie musicale Le Fantôme de l’Opéra ne sera pas interprétée lors de la cérémonie dans l’Abbey – ce serait bizarre – mais Andrew Lloyd Weber, son compositeur, est celui qui a été choisi pour signer l’hymne du couronnement. L’artiste s’est inspiré d’un psaume et espère que son travail reflètera cette "occasion joyeuse".

Attention, pression : l’hymne du couronnement c'est LE morceau original qui – si tout se passe bien – restera associé à l’avènement de Charles III. En tout, ce sont 12 musiques qui seront écrites pour l'occasion : 6 pièces pour orchestre, 5 pour choral et une pour l’orgue.

Des styles de musiques différents

Des compositions qui devront refléter des styles de musiques différents. Mais qui devraient rester dans le grandiose : Patrick Doyle à qui on doit notamment la musique du film Harry Potter et la coupe de feu est lui chargé de créer une marche.

Il y a aura de la musique seule mais aussi des chanteurs, comme le bariton Sir Bryn Terfel qui a devrait chanter en gallois. Charles III aurait insisté pour qu’on entende la langue du pays de Galles, province britannique dont il a été prince pendant 64 années. Fan de harpe, le roi a ré-instauré le rôle de harpiste royale en 2000, Alis Huws, l’actuel titulaire sera de la partie.

Le roi veut aussi rendre hommage à son père en faisant jouer de la musique grecque orthodoxe en l’Abbey de Westminster. Philip était né Prince de Grèce… Mais on ne sacrifie pas les classiques pour autant.

