Royaume-Uni : elle se retrouve coincée dans un sèche-linge

publié le 06/10/2020 à 16:12

C'est une histoire toute aussi insolite qu'intrigante : une étudiante britannique s'est retrouvée coincée dans un sèche-linge, lors d'une soirée bien arrosée avec ses colocataires. Ses amis n'ont rien pu faire pour la sortir de la machine et l'intervention des pompiers a été nécessaire.

Elle a voulu relever le défi : la jeune femme s'est amusée à entrer dans un sèche-linge, mais problème, une fois à l'intérieur impossible pour la jeune fille d'en ressortir. "Ça allait jusqu’à que je remue mes hanches et croise mes jambes derrière moi, et je me suis alors rendu compte que je n’arrivais plus à sortir", a-t-elle expliqué au tabloïd britannique The Sun.



Absolument pas paniquée par ce qui lui arrive, la jeune fille est prise d'un fou rire avec ses colocataires. Ces derniers, qui n'ont pas réussi à la sortir, ont finalement téléphoné aux pompiers, qui sont arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, eux-mêmes surpris de la situation. Ils ont réussi à libérer la Britannique qui a immédiatement laissé exploser sa joie. "Ce n’était clairement pas l’un de mes meilleurs moments, je ne l’indiquerai pas sur mon CV", a-t-elle ironisé auprès de nos confrères du Sun.

Firefighters rescue student stuck in tumble dryer after she climbed into it for a prank pic.twitter.com/CobK9aNH8N — The Sun (@TheSun) October 5, 2020