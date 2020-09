États-Unis : il meurt après avoir mangé trop de réglisse

publié le 26/09/2020 à 04:11

Un sac et demi de réglisse tous les jours pendant deux semaines. Voilà ce qui a causé la mort d'un Américain de 54 ans l'an dernier. Cet habitant du Massachusetts a eu une chute de son niveau de potassium, ce qui a entraîné un problème cardiaque. Il s'est écroulé en pleine rue devant un fast food avant de s'éteindre à l'hôpital le lendemain.

C'est le New England Journal of Medicine qui dévoile ce décès pour le moins étrange, repris par Paris Match. La réglisse contient de l'acide glycyrrhizique, qui pourrait épuiser les niveaux de potassium et contribuer à des problèmes de rythme cardiaque, ont expliqué les médecins au New York Post. La consommation particulièrement excessive de cet Américain lui a donc été fatale.

Le Dr Neel Butala cardiologue au Massachusetts rapportant ce cas, a expliqué au site américain que "même une petite quantité de réglisse peut augmenter un peu votre tension artérielle". De son côté, la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, avertit que manger seulement une cinquantaine de grammes de réglisse noire par jour pendant deux semaines peut entraîner un rythme cardiaque irrégulier.