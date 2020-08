publié le 18/08/2020 à 13:22

Beth Pattison, originaire de Durham au Royaume-Uni est morte le 27 juin à l’âge de 27 ans. Et si sa mort n’est pas imputable à la Covid-19, elle lui est tristement liée. En effet, en mars, la jeune femme, mère d’un petit garçon de 5 ans, contacte son médecin pour une toux persistante. Celui-ci attribue la toux à la Covid-19 alors qu’il s’agit en réalité d’un symptôme indiquant le retour du cancer du sein qu’elle a déjà vaincu à deux reprises.



Comme le rapporte le Daily Mail, alors que la toux empire et que Beth Pattison éprouve des difficultés à respirer, son père l’amène aux urgences où les docteurs lui diagnostiquent une pneumonie et lui donnent des antibiotiques. Ce n’est que le 8 juin que son cancer est enfin détecté. Il s’est alors déjà étendu aux ovaires et il est trop tard pour la jeune femme qui s’éteint d’un arrêt cardiaque alors que les médecins tentent de la mettre dans un coma artificiel.

Une histoire malheureuse qui met en lumière l’impact de la crise de la Covid-19 sur la prise en charge d’autres maladies comme les cancers. Les données montrent ainsi que seulement 339.000 signalements pour des cancers ont été faits par les médecins généralistes en Angleterre entre avril et juin pour 594.000 l’an dernier sur la même période.