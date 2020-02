publié le 16/02/2020 à 07:55

C'est un appel à la grève qui ne manque pas de faire parler en Grande-Bretagne. Un mouvement de jeunes femmes, essentiellement constitué de trentenaires, pose la question sur la responsabilité d'avoir un enfant aujourd'hui, dans le contexte climatique actuel et appelle à la grève des utérus.

Si l'association ne regroupe qu'une centaine d'adhérents, elle commence à faire beaucoup parler y compris dans la presse étrangère. L'une des membres du mouvement, qui a rencontré l'amour de sa vie il y a trois ans a pris conscience de la gravité de l'urgence climatique au moment d'aborder le sujet d'avoir un enfant, et c'est ainsi qu'elle a décidé de créer le mouvement.

"On a peur que ces enfants n'ait tout simplement pas d'avenir. La crise qui s'annonce est sans précédent et affolante. On risque la mort de cinq millions de personnes à cause du climat d'ici 2050" déplore-t-elle. Le mouvement assure que son but n'est pas d'appeler à la diminution de la population ni de faire culpabiliser les familles mais participer à la prise de conscience climatique.

