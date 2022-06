Des traces d'une forme de polio dérivées d'une souche vaccinale ont été retrouvées dans des échantillons d'eaux usées prélevés dans une station d'épuration à Londres, ont annoncé l'Organisation mondiale de la santé et les autorités britanniques mercredi.

"Il est important de noter que le virus a été isolé uniquement dans des échantillons environnementaux, aucun cas associé de paralysie n'a été détecté", a indiqué l'OMS dans un communiqué.

L'OMS juge "important que tous les pays, en particulier ceux qui ont un volume élevé de voyages et de contacts avec les pays et zones touchés par la polio, renforcent la surveillance afin de détecter rapidement toute nouvelle importation de virus et de faciliter une réponse rapide". Selon l'OMS, "toute forme de poliovirus, où qu'elle se trouve, constitue une menace pour les enfants du monde entier".

D'où viennent ces traces ?

Selon les autorités britanniques, le scénario le plus probable est qu'un individu récemment vacciné soit entré au Royaume-Uni avant février, en provenance d'un pays où le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) a été utilisé lors de campagnes de vaccination.

"La présence de ce virus nous rappelle que l'éradication de la poliomyélite n’est pas encore achevée dans le monde", a souligné David Heymann, professeur d'épidémiologie des maladies infectieuses à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, au Science media Center (SMC).

Une maladie incurable

Il ne s'agit pas d'une souche de virus à l'état sauvage, mais d'une version "dérivée" qui sert à vacciner contre la maladie. La polio est une maladie virale extrêmement infectieuse qui touche en grande partie les enfants âgés de moins de 5 ans. Le virus, dit poliovirus, se transmet d'une personne à l'autre principalement par voie féco-orale. Moins fréquemment, il peut être véhiculé par un support ordinaire, par exemple de l'eau ou des aliments contaminés.

Si la polio est une maladie incurable, il est en effet possible de la prévenir grâce à la vaccination. La maladie était répandue partout dans le monde, jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 1950. Le vaccin poliomyélitique inactivé injectable (VPI) nécessite plusieurs injections et des rappels réguliers. Chaque goutte de vaccin contient le poliovirus atténué. Ainsi les enfants vaccinés peuvent développer une immunité contre la poliomyélite.

