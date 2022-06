Santé : 60% des Français seront myopes en 2050, selon une étude

Ce trouble de la vue touche actuellement 40% de la population, contre 15% dans les années 50. Selon une étude, 60% des Français seront atteints de myopie, le fait de voir flou de loin, en 2050.

Un phénomène d'augmentation dû à notre mode de vie. "La vision de près et l'accommodation sont beaucoup plus sollicitées", notamment en raison du temps passé sur les écrans comme les consoles et les tablettes, explique la professeure Bremond-Gignac, cheffe du service d'ophtalmologie à l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris.

"D'autre part, ajoute-t-elle, les gens sont beaucoup plus à l'intérieur, les enfants sont plutôt confinés, ils sont moins exposés à la lumière extérieure". Celle-ci, "diffuse et très équilibrée" est pourtant très importante pour le développement de l'enfant, contrairement à la lumière intérieure, "plus toxique".

La myopie peut également entraîner des complications très graves : "malvoyance, risque de glaucome, de cataracte, jusqu'à la cécité", énumère ainsi Dominique Bremond-Gignac.

