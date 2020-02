Royaume-Uni : des castors pour lutter contre les inondations

publié le 19/02/2020 à 06:35

Les castors ont changé la vie des habitants de plusieurs petites communes le long de la rivière Otter, dans le sud de l'Angleterre. Ces dernières étaient régulièrement inondées. Mais depuis 2013, et la réintroduction de castors, les inondations sont moins fréquentes et beaucoup moins fortes.

Pendant cinq ans, le professeur Richard Brazier, de l'Université d'Exeter, a passé tout son temps à étudier ces animaux. Au départ, il y avait deux couples. Aujourd'hui, ils sont seize. Ils ont construit six barrages qui ont réduit le débit de l'eau, diminué la puissance des courants et atténué les inondations.

Les barrages filtrent les engrais ou le fumier des exploitations agricoles qui se trouvent à proximité de la rivière. En plus, les barrages forment de petites piscines. Et les chercheurs ont aussi constaté que des poissons y trouvaient refuge pour se reproduire. Il y a un tiers de truites en plus à ces endroits de la rivière.

Cependant, tout n'est pas rose dans cette histoire. Les inondations ont été réduites par endroit certes, mais il faut bien que l'eau aille quelque part. Une récolte de pommes de terre a été engloutie. Le gouvernement britannique attend le rapport définitif du professeur Brazier en septembre pour organiser un lâcher plus important dans d'autres rivières du pays.

Le castor est de retour en France

Le castor est de retour en France. Il n'y en avait plus au début du XXe siècle. Il a été réintroduit, protégé. On en compte environ 20.000 en Camargue, dans l'Est et, depuis quinze jours, dans le Nord-Pas-de-Calais, comme l'a confirmé l'Office national de la biodiversité.

On ne savait pas s'il s'agissait de castors ou de ragondins, son cousin américain qui se développe aussi chez nous mais qui, lui, a plutôt tendance à faire des dégâts. Contrairement à lui, le castor a la queue plate. Et surtout, il est bénéfique aux autres espèces. Ce qui lui vaut d'ailleurs son surnom d"'ingénieur des écosystèmes".

Dans le Nord, pour en avoir le cœur net, des scientifiques ont observé des arbres coupés et taillés en crayon sur le Valjoly, un lac artificiel. Et ce sont bien des castors. C'est une bonne nouvelle pour la diversité.