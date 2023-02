Royaume-Uni : Charles III ne trouve pas de chanteur pour son couronnement

À deux mois du couronnement de Charles III, les artistes ne se bousculent pas pour monter sur scène. Peu de noms ont été confirmés à l'heure actuelle pour jouer lors du grand concert prévu au lendemain de la cérémonie le dimanche 7 mai. Certains manqueront à l'appel à l'instar d'Adèle, les Spice Girls ou encore Elton John.

Ce dernier aura chanté aux funérailles de Diana, l'ex-épouse du roi mais aussi à la fête donnée à l'honneur du jubilé de sa mère, Elizabeth II, mais il ne chantera pas pour fêter le couronnement de Charles III. Les Spice Girls devaient aussi peut-être se reformer à cette occasion, comme elles l'avaient fait pour la cérémonie des Jeux de Londres en 2012. Finalement, elle ont décidé de ne pas épicer les célébrations du roi.

Harry Styles, l'ancien One Direction, mais aussi Adèle et Ed Sheeran ne seront pas de la partie. Ces derniers seront en tournée. On ne parle pas de camouflet pour le roi Charles III, ces artistes sont tout simplement indisponibles. Un couronnement ne se prévoit, par définition, pas à l'avance. De leur côté, les concerts prennent des années à s'organiser. Il devrait tout de même y avoir du beau monde au pied de la forteresse de Windsor : Kylie Minogue, le groupe Take That mais aussi Lionel Richie. Le palais n'a pas encore confirmé le programme, mais il prévoit toujours une avalanche de stars sous le balcon du roi.

