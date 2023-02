Couronnement de Charles III : quelle couronne pour Camilla le jour du sacre ?

À la surprise générale, Camilla, la reine consort, n'a commissionné aucun joaillier. Et pour cause, l'épouse du roi Charles III prévoit de réutiliser la couronne que la reine Mary coiffait lors de son propre couronnement en juin 1911. Mais elle l'a fait modifier pour y inclure des diamants ayant appartenus à Elizabeth II.

Plus précisément les somptueux Cullinan II, IV et V qui faisaient partie de la collection personnelle de la défunte reine et qu’elle portait souvent en broches. Ces multiples Cullinan ont été taillés dans une seule pierre mythique, le plus gros diamant brut jamais trouvé, comme le raconte Joanna Hardy, spécialiste de haute-joaillerie, dans une interview publiée sur le site du journal britannique The Telegraph.

Pourquoi Camilla recycle-t-elle des joyaux existants au lieu de se faire faire une nouvelle couronne comme le veut la tradition ? Cette décision reflète la volonté du couple d’organiser une cérémonie moderne et qui prend en compte les difficultés que rencontrent les Britanniques.

Faire du neuf avec du vieux

Frappés par une inflation record, ils sont nombreux à être précarisés, il serait incompréhensible, dans ce contexte, de faire fabriquer une couronne qui coûte plusieurs centaines de milliers de livres sterling. Cette décision est aussi en accord avec les convictions du couple sur la durabilité.

Utiliser des joyaux "vintage", faire du neuf avec du vieux, est très dans l’air du temps. Enfin cela clôt la polémique liée au diamant Koh-i-Nor qui orne la couronne de la grand-mère de Charles, Queen Mum. Il est l’objet d’une controverse avec l’Inde qui le réclame et symbolise un passé colonial compliqué.

Chaque semaine, Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, nous envoient une "Lettre de Buckingham RTL" dans laquelle elles dévoilent les coulisses du couronnement du roi Charles III. Vous saurez tout sur cérémonie grandiose organisée le 6 mai 2023. Point de vue, partenaire de RTL pour toute l’actualité royale.



