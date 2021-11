La chanteuse Adele raconte combien son divorce l'a "dévastée"

Adele se confie après les lendemains difficiles de son divorce. Après trois ans de mariage, la chanteuse s’était séparée de son ex-mari Simon Konecki en 2019, avec lequel elle a eu un fils, Angelo, aujourd'hui âgé de 9 ans.

Dans un entretien accordé à Rolling Stones, Adele a révélé combien les conséquences de sa séparation ont eu un impact sur sa vie personnelle. "Cela m’a rendue très triste. Puis que plein de gens qui ne me connaissaient pas sachent que cela n’avait pas marché. Ça m’a dévastée. J’étais embarrassée. Personne ne m’a fait me sentir embarrassée, mais j’avais l’impression d’avoir échoué", a-t-elle affirmé.

La chanteuse a également confié que la pratique de la gym l'avait beaucoup aidé à supasser cette épreuve : "Je pouvais transformer ma force et mon corps de cette façon, je pouvais sûrement le faire pour mes émotions, mon cerveau et mon bien-être intérieur. C’est ce qui m’a motivée. Cela a juste coïncidé avec tout le travail émotionnel que je faisais avec moi-même".

Début novembre, la diva pop britannique a révélé les titres de son album 30 très attendu par ses fans le 19 novembre, six ans après son dernier opus et quinze jours après avoir sorti le single Easy on me, auréolé de débuts records sur les plateformes.