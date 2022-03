Vêtu d'un costume sombre assorti d'une cravate, l'artiste Ed Sheeran s'est présenté en personne à la Haute Cour de Londres au premier jour du procès prévu pour durer trois semaines, vendredi 4 mars. Il est accusé par Sami Chokri et Ross O'Donoghue de s'être pour partie inspiré de leur titre "Oh Why" pour la mélodie de son tube planétaire "Shape Of You", titre le plus vendu au monde en 2017.

Pour la première journée, les deux chansons ont été diffusées vendredi dans la salle d'audience présidée par le juge Antony Zacaroli. Pour l'avocat des plaignants, Andrew Sutcliffe, "la similarité" entre certains passages "est frappante", ils sont "presque identiques".

De leurs côtés, Ed Sheeran et ses coauteurs, Steven McCutcheon et John McDaid ont rejeté ces accusations. Ils avaient saisi en mai 2018 la même Haute Cour pour que celle-ci reconnaissance qu'il n'y avait pas eu d'infraction aux droits d'auteur. Deux mois plus tard, en juillet, Chokri et O'Donoghue avaient à leur tour entamé une procédure judiciaire contre eux.

24 millions d'euros en jeu

Pour le moment, le versement des droits d'auteur liés à "Shape Of You", estimés à 20 millions de livres sterling (24 millions d'euros au taux actuel) selon le journal The Telegraph, ont été suspendus par l'organisme de gestion collective PRS.

En 2017, Ed Sheeran a aussi été l'artiste qui a vendu le plus d'albums au monde, selon la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), avec son troisième album "Divide" qui inclut le single "Shape Of You".