Rome : des sangliers envahissent la ville

Dans les rues de Rome, des sangliers en quête de nourriture, envahissent certains quartiers de la ville, rapportent nos confrères de LCI. Ce qui ne ravit pas les habitants. Si ce phénomène insolite n'est pas nouveau, il commence à prendre une certaine ampleur et les nombreuses visites des sangliers commencent à incommoder les Romains. "Ce n'est pas possible. J'ai peur de marcher sur le trottoir parce que si je m'approche des poubelles, ils vont me sauter dessus", confie une habitante.

Pouvant peser jusqu'à 100kg, ces animaux sauvages sortent généralement la nuit. Pourtant, leurs apparitions au cours de la journée sont désormais devenue courantes. En provenance des forêts aux alentours, ils viennent en ville, attirés par les ordures débordant des poubelles. Les habitants souhaitent donc que ce problème soit réglé, d'autant que les animaux peuvent se montrer agressifs.