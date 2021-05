Italie : une femme se fait voler ses courses par des sangliers

publié le 17/05/2021 à 21:34

C'est un problème qui touche de nombreuses villes d'Europe. Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux jeudi 14 mai, montrant une femme sortant d'un supermarché près de Rome, attaquée par des sangliers et contrainte d'abandonner ses provisions par terre.

Si la scène ne paraît pas d'une grande violence, elle illustre un problème récurrent ces dernières années : l'arrivée des sangliers dans les grandes villes. Cette anomalie est malheureusement de plus en plus ordinaire dans plusieurs grandes cités européennes depuis plusieurs années. Barcelone, Rome, Berlin, mais aussi le sud de la France, sont touchés par ce problème.

Confrontés à une détérioration de leur habitat naturel, les mammifères qui peuvent mesurer jusqu'à 1,7 mètres de long et peser jusqu'à 200 kilogrammes, ont de plus en plus de mal à trouver de la nourriture et s'aventurent dans le milieu urbain, y compris en pleine journée au milieu de voitures, provoquant parfois des accidents de la route. Il y a quelques jours, quatre personnes dont deux enfants ont été tuées lorsque leur voiture a heurté un sanglier, dans la commune de Bussière-Poitevine, en Haute-Vienne (Nouvelle Aquitaine), comme le rapporte France bleu.

Selon Science Post, à Berlin, des chasseurs ont été embauchés par la municipalité pour traquer les sangliers. Mais les citadins ne sont pas les principales victimes de ce fléau. En France, de nombreux agriculteurs voient leurs plantations ravagées par les animaux. Si bien que le gouvernement a allongé la durée de la saison de la chasse aux sangliers entre septembre et fin mars. Selon Reporterre, 800.000 sangliers sont abattus en France chaque année contre 30.000 en 1970.