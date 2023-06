INVITÉ RTL - Réchauffement climatique : "Il va falloir être altruiste et retrouver du bon sens", dit Louis Bodin

Il n'est pas trop tard pour agir. C'est le message passé par Louis Bodin, invité ce samedi du Journal Inattendu sur RTL. Le météorologue estime que nous allons devoir nous adapter au réchauffement climatique. "C'est un changement total d'environnement, d'ambiance, de confort physiologique puisque évidemment, dans les latitudes tempérées, on n'a jamais été confronté à ce type d'événements", dit-il.

"Il va falloir être totalement altruiste par rapport aux générations futures. Quoi qu'on fasse aujourd'hui de bien, il y a peu de chances que pour la plupart des gens en vie aujourd'hui, on en voit les effets. Donc on est bien sur une projection pour les générations futures", ajoute le monsieur météo de RTL qui a aussi passé un message : "On sort d'une période un peu frénétique où, pour des raisons de confort, de progrès, on a un peu oublié la nature".

"Je crois qu'il faut retrouver du bon sens, reprendre le plaisir de regarder cette nature, cet environnement. Gardons la capacité d'émerveillement autour de cette nature, prenons en soin et elle nous le rendra largement", dit-il.

