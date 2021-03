Qui est Emma Coronel, l'épouse du baron de la drogue "El Chapo" ?

publié le 26/03/2021 à 12:28

Aujourd'hui gros plan sur Emma Coronel : bimbo instagrameuse et accessoirement femme d’El Chapo, le parrain mexicain de la drogue. Et c’est Paris Match qui nous parle cette semaine de cette Barbie Narco. À Noël encore, elle postait une photo d’elle moulée dans une incroyable robe de mariée, puis une autre dans une tenue très ajustée lamée mauve, longue chevelure platine dénouée… C’est ça Emma, une Kim Kardashian mexicaine, taille fine, popotin surdéveloppé, bouche pulpeuse surpulpée. 626.000 followers sur Instagram. Mais deux mois plus tard, changement de costume : sur un cliché du FBI on la découvre brune, cheveux raides, en uniforme de prisonnière. Elle vient d'être arrêtée à l’aéroport de Washington et elle soupçonnée de complicité avec son mari.

El Chapo est tombé amoureux d'Emma Coronel un soir de 2006. Elle dansait avec son petit ami dans un village perdu dans les montagnes. Le baron de la drogue lui a envoyé un de ses sbires, le patron voudrait danser avec toi. Elle a dit oui. On ne dit pas non à Joaquin Guzman, alias El Chapo. A l'époque, il a 49 ans et c’est l’ennemi public numéro un depuis qu’il s’est évadé de prison dans un chariot à linge. Elle, elle n’a que 17 ans, jolie comme un cœur et surtout elle connaît la loi du silence. Son père et son frère travaillent pour le cartel de Sinaloa.

L'épouse de l'homme le plus puissant du Mexique

Selon une loi tacite de la mafia, un caïd doit épouser une reine de beauté. Hasard ou coïncidence, quelques mois après la première rencontre, Emma participe à un concours près de chez elle. A l’annonce de sa candidature, El Chapo débarque entouré de 400 hommes armés jusqu’aux dents, juchés sur 200 motos. Il a fallu sept avions pour les acheminer. Toute la soirée, il danse avec elle et puis soyons fous, il annonce son intention de l'épouser le 3 juillet précisément, le jour de ses 18 ans. Devinez quoi ? C’est Emma qui gagne le concours de beauté. Quant au mariage, il sera finalement célébré le 2 juillet, avec un jour d’avance. La police arrivera après la bataille.

La police sera bien présente en revanche à la naissance de leurs jumelles Emali et Maria, en Californie. Mais là, c'est El Chapo qui n’est pas venu. Tout ça est grand guignolesque mais Emma est heureuse. Elle est l'épouse de l'homme le plus puissant du Mexique, sa fortune est estimée en milliards de dollars. Mais voilà en 2014, El Chapo est arrêté bêtement dans son salon. Il réussit une deuxième évasion spectaculaire, en creusant un tunnel sous la douche de sa cellule. Mais il se fait reprendre aussi sec, puis il est extradé aux Etats-Unis. Sur Twitter, elle déclare : "Nous savions tous les deux que notre union passerait par beaucoup de sacrifices, mais ça valait le coup."

Un "simulacre" d'arrestation

Le procès a lieu en 2018 à New York. Emma attire tous les regards, moulée dans des tailleurs sexy et perchée sur des talons vertigineux. Pendant trois mois, elle ne rate pas une seule audience. Elle fait des clins d'œil et envoie des baisers langoureux à son mari. Rien ne l’arrête, pas même le témoignage d'une ancienne maîtresse : le lendemain, elle affiche sa solidarité avec son infidèle en portant la même veste que lui. Sans surprise, le 12 février 2019, El Chapo est déclaré coupable. C'est la dernière fois qu’ils se voient.

Mais pendant le procès, des témoins ont raconté qu'elle savait tout des activités de son mari, et même qu'elle lui avait servi d'intermédiaire pour préparer son évasion. C’est pour ça qu’on l’a arrêtée. Mais était-ce vraiment une arrestation ? Dans Paris Match, un proche du dossier est formel : "C’est un simulacre. Tout était préparé par El Chapo. Il veut mettre sa femme et ses filles en sécurité".

C’est qu’au Mexique Emma est en danger : elle sait bien trop de choses. Le 22 février en fait, elle s'est rendue aux Américains, et depuis elle leur dévoile sans doute les secrets de son célèbre mari, avec l'espoir de bénéficier du "programme fédéral pour la protection des témoins". Le début d’une nouvelle vie. Elle n’a que 31 ans.

"La reine et le truand", un récit complet à lire dans Paris Match.