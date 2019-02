Procès "El Chapo" : des témoignages qui dépassent la fiction

publié le 05/02/2019 à 10:25

Pas moins de 200 heures d’audiences sont prévues avec un total de 56 témoins, dont 14 qui étaient d’anciens associés ou employés qui ont négocié une réduction de peine pour raconter ce qu’ils savent sur ce Joaquin Guzman dit "El Chapo".



Il a grandi dans les quartiers pauvres de Mexico. Il a commencé comme un dealer de rue puis est devenu le trafiquant le plus recherché au monde, à la tête du cartel le plus puissant. Un empire mafieux, au point qu’il figurait dans la liste des milliardaires établie chaque année par le magazine Forbes.

On estime qu’El Chapo a collecté 14 milliards de dollars en alimentant le marché américain, avec plus de 150 tonnes de cocaïne importées aux États-Unis en 25 ans. Il a été arrêté, puis s’est échappé à deux reprises. Et finalement, début 2016, la police mexicaine a réussi à le capturer, et l’a extradé aux États-Unis.

Il est poursuivi pour 10 chefs d’inculpation dont trafic de drogue, possession d’armes, blanchiment d’argent, avec à chaque fois de nombreuses preuves. Il plaide non coupable mais risque la prison à perpétuité.

Une délibération intense sous haute sécurité

La délibération va se dérouler sous haute sécurité. Car il n’a pas été facile de constituer ce jury, plusieurs citoyens désignés craignant pour leur vie, redoutant que des fidèles d’El Chapo se vengent après le verdict. Pour cette raison d'ailleurs, les dessinateurs dans la salle d’audience n’ont pas le droit d’esquisser leur portrait.

Fusils d'assaut en or et fuites spectaculaires

Depuis deux mois et demi, les jurés ont dû écouter des récits de tortures effroyables, de meurtres atroces, de corruption. Un témoin a raconté qu’El Chapo a versé 100 millions de dollars de pots de vin à l’ancien président mexicain, qui dément. Des histoires de viols en série, de fuites tout nu dans des tunnels, de fusils d’assaut en or et de pistolet incrustés de diamant. Une véritable fiction. Sa femme assistait à l’audience alors qu’on parlait de ses maîtresses.



L’acteur qui joue El Chapo dans la série de Netflix, Narcos Mexico, est même venu assister à l’audience. Mais ce que les jurés ont pu entendre dépasse largement tout ce que des scénaristes de Hollywood oseraient imaginer.

Les dessous d'un puissant cartel

Ce procès s'est également révélé très instructif pour comprendre les méthodes de ce cartel extrêmement puissant, qui alimentait toutes les grandes villes américaines. El Chapo faisait entrer la cocaïne aux États-Unis par bateau de pêche, mais aussi par train, par sous-marin, par navire pétrolier, à bord d’avions furtifs qui évitaient les radars, ou encore de voitures de tourisme et de camions de marchandises aux postes frontières. Parfois, la drogue était cachée dans des bananes en plastique ou des bidons de piment.



Un récit en résonance avec l’actualité, car l’un des arguments de Donald Trump pour construire le mur est justement de lutter contre les trafics qui viennent du Mexique. Mais le mur n’aurait pas changé grand chose aux affaires d’El Chapo.