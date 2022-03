Qu'est-ce que le commandement intégré de l'Otan ?

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen et le candidat de Reconquête Éric Zemmour veulent que la France reste dans l'Otan mais qu'elle quitte son commandement intégré. Marine Le Pen ne veut "plus être entraînée dans des conflits qui ne sont pas les nôtres", avait-elle dit lors de son meeting à Reims début février. De son côté, Éric Zemmour veut en sortir "pour retrouver une voix indépendante" tel qu'il l'écrit dans son programme. Nicolas Dupont-Aignan et de Jean-Luc Mélenchon veulent aussi sortir du commandement intégré de l'Otan. Mais qu'est-ce que c'est exactement ?



Le commandement intégré de l'Otan est le commandement militaire de l'alliance atlantique. C'est l'organe qui fixe les stratégies militaires et qui les fait appliquer sur le terrain. Concrètement, ça signifie qu'il y a des soldats français qui combattent sous l'uniforme de l'Otan.

Le commandement intégré est composé du Commandement allié Opérations, qui est responsable de la planification et de l'exécution de toutes les opérations de l'Alliance. Il est aussi composé du Commandement allié Transformation, qui est en charge de la stratégie de combat. Ces deux commandements sont placés sous l'autorité du Comité militaire où sont réunis les chefs d'états-majors de la défense des pays membres de l'Otan.

Le fonctionnement de l'OTAN Crédit : Site officiel OTAN

De 1966 à 2009, la France a été absente du commandement intégré de l'Otan, tout en restant membre de l'Alliance. Son départ avait été décidé par le général de Gaulle, et c'est Nicolas Sarkozy qui a pris la décision de réintégrer la France à ce commandement en 2009.

Si certains candidats veulent sortir du commandement intégré, d'autres vont encore plus loin et proposent de sortir de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pour en savoir plus, RTL.fr a regroupé les propositions des candidats dans son comparateur de programmes à retrouver ici.