Guerre Ukraine-Russie : qu'est ce que l'OTAN ?

Alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie a pris un tournant majeur ce jeudi 24 février avec l'invasion des troupes russes sur le sol ukrainien, Vladimir Poutine a mis en garde ceux "qui tenteraient d'interférer". S'adressant aux Occidentaux, mais plus précisément à l'OTAN, le président russe a toujours pointé du doigt cette organisation qui selon lui, est une menace pour la puissance de son pays, et cela ne date pas d'hier.

L'OTAN est en effet née le 4 avril 1949, près de 4 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans un contexte de début de la guerre froide (1947-1991), menée par l'URSS (bloc Est) et les Etats-Unis (bloc ouest). Au sortir de la guerre, les pays européens occidentaux décident de conclure une alliance de défense avec les États-Unis et le Canada, afin de se garantir mutuellement la liberté et la sécurité par des moyens politiques et militaires.

Les pays membres de l'OTAN

Les membres initiaux, que sont la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis, sont rejoints par le Grèce et la Turquie (1952), l'Allemagne (1955), l'Espagne (1982), la Hongrie, la Pologne et la République tchèque (1999), quelques années après l'éclatement de l'URSS. La Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie suivent à leur tour (2004). S'en suit l'Albanie et la Croatie (2009) et plus récemment, le Monténégro (2017), ainsi que la Macédoine du Nord (2020), qui sont devenus les 29e et 30e pays membre de l'OTAN.

Sur son site officiel, l'alliance précise qu'une "décision de l'OTAN" est "l'expression de la volonté collective de l'ensemble des 30 membres, étant donné que toutes les décisions sont prises par consensus".

Un bureau de conseil et militaire

Pour prendre ces décisions, le Conseil de l'Atlantique Nord est le principal organe de décision politique de l'OTAN. Un représentant de chaque pays membre siège au Conseil. Celui-ci se réunit au moins une fois par semaine ou suivant les besoins, à différents niveaux. Il est présidé par le Secrétaire général, le Norvégien Jens Stoltenberg depuis 2014, qui aide les membres à parvenir à un accord sur des questions clés. S'agissant des questions de politique nucléaire, le Groupe des plans nucléaires possède la même autorité que le Conseil.

Lorsque la mise en œuvre des décisions politiques a des implications militaires, les principaux acteurs concernés sont : le Comité militaire, composé des chefs d'état-major de la défense des pays membres de l'OTAN, l'État-major militaire international, qui est l'organe exécutif du Comité militaire, et la structure de commandement militaire, composée du Commandement allié Opérations, qui est responsable de la planification et de l'exécution de toutes les opérations de l’Alliance, et du Commandement allié Transformation, qui est en charge de la stratégie de combat.

A noter que l'OTAN ne possède que très peu de forces permanentes qui lui sont propres. Lorsqu'une opération est approuvée par le Conseil, les membres fournissent des troupes sur une base volontaire et celles-ci regagnent leur pays une fois la mission terminée.

Le fonctionnement de l'OTAN Crédit : Site officiel OTAN

Vers une "résurrection" de l'OTAN avec le conflit Russo-ukrainien ?

Si l'union de l'OTAN est créé en réponse aux volontés expansionnistes de l'URSS en 1949, l'organisation survit à l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, année qui marque la fin de la guerre froide. Outre ce conflit, deux autres grandes périodes historiques marquent ainsi l'alliance : une période prospère, dite "réunification de l'Europe", qui s'étend de 1991 à 2001, et l'après 11 septembre 2001, où le nouvel ennemi devient le Moyen-Orient, et plus particulièrement le djihadisme.



L'OTAN, qui adhère au principe selon lequel une attaque contre l'un ou plusieurs de ses membres est considérée comme une "attaque dirigée contre tous", agit donc sous le principe de "la défense collective". Tout cela est consacré dans l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord. Jusqu'à présent, il n'a été invoqué qu'une seule fois, en réponse aux attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.



Certains candidats à l'élection présidentielle 2022, comme par exemple Éric Zemmour, ont d'ailleurs très souvent exprimé leur volonté de sortir de l'OTAN en cas d'élection. Leur souhait est que la France puisse retrouver une pleine autonomie politique et militaire, notamment sur l'argument que la Russie n'est plus la puissance qu'elle a été.



Jugé à bout de souffle, ou en état de "mort cérébrale" selon les propres propos d'Emmanuel Macron en 2019, l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord a retrouvé son ennemi initial et a été replacée au coeur des enjeux géopolitiques. Elle devra ordonner une réponse face à la nouvelle menace expansionniste russe, qui a donc décidé d'envahir l'Ukraine ce jeudi, en réponse à la volonté de l'OTAN de vouloir faire du pays ukrainien son 31e membre, ce qui est vu comme une menace par Vladimir Poutine, qui a toujours considéré l'Ukraine comme un des ultimes États historiquement russe encore "neutre".