Dans la série des candidats démocrates à la Maison Blanche qui vont faire parler d'eux pour affronter Donald Trump en 2020 ; l’ancien vice président d’Obama Joe Biden, Kamala Harris, Elisabeth Warren, Pete Buttigieg, de Bernie Sanders, Beto O Rourke... Marianne Williamson se démarque.

Pourtant, cette dernière est novice en politique et se situe pour l’instant à peu près à 0% dans les sondages. Mais la semaine dernière, en marge du premier débat télévisé à Miami, ses sympathisants étaient extraordinairement enthousiastes, des fans guettaient même sa grosse voiture aux vitres fumées, comme si elle était une vedette hollywoodienne. Quelques heures plus tard, à la fin de l’émission, son nom est devenu l’un des plus recherchés sur Google.



La raison : elle a dit que son premier geste comme présidente serait d’appeler la première ministre de Nouvelle Zélande en disant "ma copine". Et elle s’est adressée à la fin de l’émission directement à Donald Trump. "M. le président (...) Je vous demande de m’écouter : vous avez exploité la peur à des fins politiques et seul l’amour peut nous en libérer. Je vais donc exploiter l’amour à des fins politiques. Je vais vous retrouver sur ce terrain, et monsieur, l’amour vaincra."

Donald Trump devait trembler à la Maison Blanche. Évidemment, cette prestation, les yeux écarquillés, a enflammé les réseaux sociaux. Les humoristes de la télé s’en sont donné à cœur joie. Nombre sont ceux qui espèrent la revoir lors du prochain débat.

Un "gourou" du développement personnel

Mais qui est cette femme, et que fait elle là ? Certains disent qu’elle est une sorte de gourou. En fait, elle écrit des livres de développement personnel. Ce qui marche très bien aux États-Unis, où des rayons entiers dans les librairies son consacrés à ces ouvrages de conseils, pour trouver "votre bonheur", ou "votre équilibre intérieur".

Marianne Williamson a vendu beaucoup de livres, notamment parce qu’elle a souvent été invitée sur le plateau d'Oprah Winfrey, qui faisait une émission dans le même esprit. Ses conseils sont suivis par des célébrités, comme l’actrice Gwyneth Paltrow.

Ce qui n’est pas si innocent que cela, car dans le passé elle a tenu des propos dangereux, en déconseillant de faire vacciner les enfants. Lorsqu’il y a eu la catastrophe de Fukushima, cette dernière a imploré les anges d’empêcher les radiations de s’échapper du réacteur.

Évidemment on peut en rire. Comment imaginer qu’un personnage aussi atypique et cocasse, qui s’est fait connaitre en apparaissant dans des émissions de divertissement, en vendant des livres de conseils, comment imaginer qu’une candidate aussi iconoclaste puisse être élue à la Maison Blanche ? L'élection de 2016 nous aura appris une chose : rien n’est impossible en Amérique.