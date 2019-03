publié le 15/03/2019 à 16:11

Il y a un an, personne ou presque ne le connaissait. Beto O’Rourke était élu au Congrès à Washington, pour représenter la ville frontalière d’El Paso au Texas, mais il ne s’était jamais fait remarquer.



Et le voici maintenant candidat à la présidentielle, plusieurs chaines de télévision ont diffusé in extenso sa première sortie de campagne, dans un bar de l’Iowa, debout sur une table. Il est également à la Une du prestigieux magazine Vanity Fair, où l'on a plutôt l’habitude de trouver des vedettes d'Hollywood. Dans l’objectif de l’une des plus célèbres photographes du monde, Annie Leibovitz, en plein désert de l’ouest du Texas, son habituelle chemise bleue retroussée, mains glissées dans la poche arrière du jean. La même pose que Ronald Reagan à la Une de Time Magazine, peu après son élection.

Un candidat "rassembleur" qui se distingue

Une telle couverture est due au fait qu'il se soit distingué lors de sa campagne sénatoriale au Texas, en novembre, qu’il a finalement perdu de peu. Sur le papier, c’était ingagnable, et pourtant il a explosé tous les records de donations, avec 80 millions de dollars récoltés.

Les vidéos des extraits de ses discours improvisés, debout sur une table, se sont répandues sur les réseaux sociaux des dizaines de millions de fois. Avec ses grands gestes, son message rassembleur, optimiste, positif, il apporte un vent d’air frais dans la politique américaine où gauche et droite se déchirent, s’insultent.

"Centriste" "naïf" et "riche", les critiques fusent

L'élu vient du Texas, un état conservateur. Il est donc allé à la rencontre de républicains dans des coins de l’état où la population n’allait pas voter pour lui. C’est précisément ce que lui reprochent maintenant les adversaires dans son camp. D’être un centriste alors que l’électorat démocrate semble se déporter vers la gauche. Un naïf, qui tient des propos vagues, des généralités plutôt que des promesses précises.



Ils lui reprochent aussi d’être un homme blanc, riche, qui peut se permettre de ne plus avoir de travail et d’avoir consacré ces derniers mois au volant de sa voiture à sillonner le Texas pour réfléchir à sa candidature. Tout cela tandis que sa femme s’occupait des enfants à la maison. Pas très moderne comme répartition des tâches. Enfin, ils se moquent aussi de son narcissisme. Il faut dire qu'il est allé jusqu’à diffuser sur les réseaux sociaux une séance chez le dentiste, bouche grande ouverte.



Mais ces critiques sont davantage le signe que ses détracteurs le craignent. Car s’il arrive à recréer, au niveau national, l’enthousiasme qu’il a suscité au Texas, il pourrait devenir très puissant. Cependant, son étoile a pâli ces derniers mois, et à ce stade, on ne sait pas réellement pourquoi il veut être candidat. Sinon, comme il le dit dans Vanity Fair, parce qu’il est "né pour ça". Mais cet ancien chanteur d’un groupe punk rock skater change des septuagénaires qui occupent les premières places à la Maison Blanche, au Congrès, et au parti démocrate.