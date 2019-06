publié le 26/06/2019 à 08:07

C'est ce mercredi 26 et jeudi 27 juin qu'ont lieu les premiers débats de la primaire démocrates à Miami dans le cadre des élections présidentielles de 2020. Même si les premiers votes n'auront lieu qu'au début de l'année prochaine, celui-ci est d'une grande importance pour les Américains.

Lors de la précédente élection présidentielle, le débat le plus marquant avait été le premier, à l'été 2015. Dès la première question et la première réponse de Donald Trump, le ton de la campagne était donné. Le président américain a d'ailleurs officiellement lancé la course à la Maison-Blanche de 2020 en annonçant qu'il briguait un second mandat il y a une semaine.

Ce débat se déroule en deux soirs avec deux fois dix candidats qui vont passer en direct sur trois chaîne du groupe NBC, à l'heure de grande audience. Un événement où Elizabeth Warren serait scruté avec particulièrement d'attention car c'est elle qui progresse le plus dans les sondages ces dernières semaines. Contrairement au favori Joe Biden, la sénatrice du Massachusetts ne fréquente pas les allées du pouvoir à Washington depuis plus de 45 ans.

Une candidate qui veut défendre les oubliés de la croissance

Entrée en politique après la crise financière de 2008, cette femme de 70 ans se situe à la gauche du parti. Dans cette primaire, il y a donc un duel sur cette aile avec Bernie Sanders, qui était déjà candidat à la primaire de 2016. Elizabeth Warren se définit comme une capitaliste, d'ailleurs elle a longtemps été de droite et républicaine avant de se lancer en politique.

Elle vient d'une famille modeste, dans un état conservateur, avant de devenir professeur de droit à Harvard. C'est en travaillant sur les questions de surendettement qu'elle a pris la mesure des inégalités et qu'elle a finalement mis son cap politique à gauche. Elle ne cesse de clamer qu'elle veut défendre les employés, les ouvriers et ceux qui ne s'en sortent pas alors que l'économie américaine affiche des résultats records. En réalité, elle s'adresse aux oubliés de la croissance qui ont contribué à l'élection de Donald Trump en 2016.

L'une des propositions clés de sa campagne est une super taxe sur les "super-riches", ceux qui ont plus de 50 millions de dollars de patrimoine. Elle pourrait selon elle rapporter plus de 2.500 milliards de dollars en 10 ans pour financer des aides sociales. Elle veut également casser Amazon, Facebook et Google, trois groupes qui sont trop puissants selon elle.

Enfin, la candidate à la primaire ne se contente pas de critiquer Donald Trump comme le font tous ses rivaux. Elle estime que si les candidats démocrates se concentrent dans la campagne sur la personnalité du président et non sur leurs idées, il a de bonnes chances d'être réélu.