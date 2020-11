publié le 07/11/2020 à 12:53

Joe Biden et Donald Trump s'affrontent désormais dans l'univers Marvel. L'acteur et réalisateur américain John Handem Piette a détourné la mythique scène finale d'Avengers : Endgame, où tous les héros et héroïnes Marvel, affrontent Thanos, le grand méchant des films, en y ajoutant les visages de Joe Biden, Donald Trump et les membres de leurs équipes. Postée dans la nuit du 6 au 7 novembre, elle a été vue des milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Ainsi, le candidat démocrate devient Captain America, tandis que Donald Trump n'est autre que Thanos. Comme dans Avengers : Endgame, Captain America - Joe Biden, reçoit l'aide surprise des Avengers et de tous les protagonistes Marvel que l'on pensait disparus. Tout cela, alors qu'il pensait, quelques secondes auparavant qu'il avait tout perdu.

Une séquence qui a pu donner des frissons et des larmes aux fans de Marvel, et qui, cette fois, donne le sourire au peuple américain qui attend toujours (comme le reste du monde) de savoir qui est le nouveau président du pays.

Aux côtés de Joe Bidden, on retrouve Barack Obama, dont le visage a été photoshoppé sur le corps de Black Panther, Kamala Harris sur celui du Faucon et qui répète sa phrase devenue historique dans cette élection américaine "Excusez-moi monsieur le Vice-Président, mais je parle", mais aussi Bernie Sanders devenu Doctor Strange, l'ancienne Juge de la Cour Suprême, Ruth Bader Ginsburg, l'ancien sénateur John McCain ou encore l'acteur Sean Connery, décédé le 31 octobre dernier.