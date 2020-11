publié le 06/11/2020 à 19:15

On ne sait toujours pas qui sera le prochain président des États-Unis, trois jours après le scrutin du mardi 3 novembre. Mais Joe Biden semble de plus en plus proche de valider sa victoire. "Ce qui va se passer, c’est que l’un des États qui sont sur le point d’être proclamés" va basculer, "on va dire qu’il est arrivé à 270 grands électeurs", explique sur RTL la journaliste Anne Toulouse, spécialiste des États-Unis.

Ensuite, "il faudra que l’élection soit certifiée et les recours commenceront", prévoit-elle. Mais elle prévient qu’"il se peut que ce soit fondé", notamment en Pennsylvanie. "La ville de Philadelphie ne s’est pas rendue service en éloignant les observateurs", estime Anne Toulouse.

En Géorgie, l’écart est inférieur à 1% de qui va enclencher un recomptage des voix. "Personne ne s’attend à ce que ça change une élection", tempère l’auteure de Dans la tête de Donald Trump. "Même la Géorgie ne va pas changer le grand dessein des choses", estime Anne Toulouse concernant la victoire de Joe Biden. "Personnellement je n’ai jamais douté qu’il gagnerait", confie-t-elle.

Trump "a un avenir politique"

Si elle assure que Donald Trump ne concèdera pas sa défaite, ce qui n’est qu’une "courtoisie", "le 12 décembre, il y aura réunion des grands électeurs qui décideront". "C’est quelqu’un qui n’accepte pas de perdre", ajoute Anne Toulouse.

"Il a connu pas mal d’échec dans sa vie mais est retombé sur ses pieds. Il a un avenir politique", rappelle la journaliste. "C’est une victoire de Trump qui a élargi l’électorat républicain (…) notamment les latinos", analyse-t-elle. "Le trumpisme n’est pas mort, ça doit être un souci pour les démocrates", pointe Anne Toulouse.