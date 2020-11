publié le 06/11/2020 à 20:01

Malgré un duel au coude-à-coude depuis trois jours, les résultats de l'élection présidentielle américaine virent progressivement en faveur du candidat démocrate Joe Biden, qui a déjà prévu de s'adresser à la nation ce vendredi soir.

Pour son opposant, Donald Trump, cette défaite risque d'avoir un goût amer. "Jusqu'à sa mort il dira : 'On m'a volé cette élection'", prévoit Roland Lescure, député LaREM des Français établis hors de France, invité de RTL Soir ce vendredi 6 novembre. "Petit à petit, il va être marginalisé", poursuit-il.

"Je pense que les républicains, qui ont été élus progressivement, vont lâcher Trump. Ses (soutiens les plus, ndlr) durs vont rester derrière lui, ses enfants évidemment, son avocat Rudy Giulani et quelques très proches", anticipe Roland Lescure. "Globalement, j'ai l'impression qu'il va être petit à petit abandonné. (...) On a vu hier, ce qui était impensable : trois chaînes de télévision annuler le discours du président des États-Unis en direct".