Présidentielle USA : Donald Trump a-t-il vraiment réussi sur le plan économique ?

publié le 28/10/2020 à 13:17

À moins d’une semaine des élections américaines, Donald Trump essaie de refaire son retard. Son principal argument : personne n’a fait mieux que lui au niveau économique. Est-ce vrai ? Mais le président américain peut-il réellement vanter son bilan ?

Jusqu'au début de l'année 2020, les voyants étaient au vert : un chômage à 3.5%, au plus bas depuis 50 ans, une augmentation moyenne des salaires de 3%, et une croissance à 2.5%. Ce qui était plutôt correct à une échelle mondiale. Après, comme pour tous les chefs d'États, la crise sanitaire a détruit une partie de l'économie. Le taux de chômage est désormais à 8%.

Alors, si on met de côté la crise sanitaire, son bilan est donc positif ? Le problème c'est qu'en économie, c'est toujours une question d'équilibre. Sa réforme fiscale a soutenu les salaires mais a fait s'envoler les déficits. Une hausse de 50% entre 2017 et 2019, avant le coronavirus. En 2020, il atteindra plus de 3.000 milliards de dollars.

La réserve fédérale a sauvé les meubles en rachetant de la dette, y compris celle des entreprises, limitant ainsi le nombre de faillite. Même sans la crise sanitaire, Donald Trump n'aurait sans doute pas créé ce qu'il a appelé "la plus grande économie de l'Histoire". Mais un peu plus de la moitié des Américains approuvent son bilan économique.