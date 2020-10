Présidentielle USA : ce qu'il faut retenir du duel télévisé à distance entre Trump et Biden

publié le 16/10/2020 à 07:10

Alors que devait se tenir un second débat télévisé, Joe Biden et Donald Trump se sont exprimés chacun de leur côté, sur deux chaînes différentes. Après la contamination du président Trump, la commission chargée d'organiser les débats a souhaité que le débat ait lieu à distance, Trump a refusé, le débat a donc été annulé et Biden a accepté une proposition de la chaîne ABC pour débattre avec des électeurs à Philadelphie. Du coup, la chaîne rivale, NBC, a proposé la même chose à Donald Trump à Miami.

Dans la deuxième partie de l'émission, ce dernier a été plutôt bon, même meilleur qu'il l'a été depuis longtemps sur une grande chaîne généraliste. Il sait qu'il est en retard chez les femmes et les seniors, donc il est apparu plus souriant, moins agressif, presque charmeur, "doux". C'est rare qu'il montre cet aspect-là de sa personnalité car il préfère projeter de la force.

En revanche, pendant la première partie de l'émission, il s'est encore tiré des balles dans le pied. Il a par exemple refusé de dénoncer le groupe complotiste QAnon, selon lequel il serait le sauveur de l'Amérique, contre les Démocrates qui seraient un réseau satanique pédophile. Pendant deux minutes, il a refusé de les condamner, alors que le FBI les considère comme une menace terroriste.

C'est exactement ce qui désespère beaucoup de Républicains, plein de gens qui aimeraient que Trump soit réélu, c'est qu'il rate à deux semaines et demie de l'élection, une opportunité de parler de l'Amérique et il perd son temps à créer des polémiques médiatiques.

Biden fidèle à lui-même

En face, Joe Biden était un peu moins "'vieux papy" que d'habitude. Il a répondu longuement aux questions des Américains sur l'emploi, les impôts, la pandémie. Il a d'ailleurs continué 30 minutes après l'émission. C'était plus lent que Donald Trump sur l'autre chaîne, plus ennuyeux aussi, mais c'est exactement ce qu'il souhaitait, c'est ça qu'il propose à l'Amérique, l'assurance que les Américains n'auront plus de palpitations en écoutant leur président à la télévision.