Présidentielle américaine : qui est Doug Emhoff, l'époux de Kamala Harris ?

Depuis le 7 novembre dernier, Joe Biden est le président élu des États-Unis et Kamala Harris la première vice-présidente du pays. Alors que le monde attend toujours le discours de Donald Trump reconnaissant sa défaite, certains et certaines se penchent sur la vie de Kamala Harris.

Celle qui est devenue la femme la plus puissante des États-Unis est mariée depuis 2014 à Douglas 'Doug' Emhoff. Se présentant dans sa biographie Twitter comme "père, mari de Kamala Harris, avocat, aspirant golfeur, défenseur de la justice et de l'égalité", il est un avocat californien de 56 ans. En janvier prochain, il deviendra le "Second gentleman", une grande première dans l'histoire des États-Unis, puisque Kamala Harris est la première femme à avoir été élue vice-présidente.

Comme le rapportent de nombreux médias américains dont The Hill, Doug Emhoff a pris un congé sans soldes de son cabinet depuis août dernier pour soutenir sa compagne. Il devra quitter officiellement son poste, lorsque Kamala Harris entrera à la Maison Blanche, le 20 janvier prochain. "M. Emhoff travaille avec l’équipe de transition Biden-Harris pour développer le portefeuille sur lequel il se concentrera pour soutenir le travail de l’administration", indique dans un communiqué le porte-parole de Doug Emhoff.

Un avocat spécialisé dans le droit du divertissement

Doug Emhoff travaille depuis 2017 dans le cabinet DLA Piper à Los Angeles. Ses spécialités comprennent les médias, le sport et le divertissement, ainsi que la propriété intellectuelle et la technologie, les litiges, l’arbitrage et les enquêtes. Sa licence d'avocat lui permet d'exercer en Californie, dans l'État de Washington et à D.C, la capitale des États-Unis. "Il représente de grandes sociétés nationales et internationales et certaines des personnes et des influenceurs les plus en vue d’aujourd’hui dans les litiges complexes en matière d’affaires, d’immobilier et de propriété intellectuelle", peut-on lire dans sa description sur le site de son cabinet.

Le couple s'est rencontré en 2013

Comme le rapporte le média américain CNN, Kamala Harris et Doug Emhoff se sont rencontrés en 2013, lors d'un rendez-vous galant arrangé par la meilleure amie de Kamala Harris, lorsque l'avocat se trouve alors en Californie. À cette époque, Doug Emhoff est divorcé de Kerstin Emhoff, depuis 2008, avec qui il a eu deux enfants : Cole (26 ans) et Ella (21 ans). Doug et Kerstin Emhoff sont restés mariés 25 ans. Cole Ehmoff a son prénom en hommage au musicien de jazz John Coltrane et Ella Ehmoff en référence à la chanteuse Ella Fitzgerald.

Doug Emhoff demande Kamala Harris en mariage en 2014. Le couple s'unit plus tard cette année-là à Santa Barbara, lors d'une cérémonie célébrée par Maya Harris, la sœur de Kamala Harris.



Dans une interview pour Elle en mai 2019, Kamala Harris revient sur la première fois qu'elle a rencontré Cole et Ella : "En chemin pour rencontrer Doug, j'avais apporté une boîte de cookies sur laquelle j'avais attaché un nœud. J'ai pris de profondes respirations. J'étais impatiente et nerveuse. J'avais répété ce que j'allais leur dire. Allaient-ils penser que les cookies étaient bons ou bizarres ?", confiait-elle en précisant qu'après le mariage, les enfants et elle avaient décidé de l'appeler "Momala", un terme plus chaleureux que "belle-mère".