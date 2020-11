publié le 08/11/2020 à 03:00

"On l'a fait, on l'a fait Joe. Vous allez devenir le prochain président des États-Unis". Kamala Harris, première femme à accéder à la vice-présidence des États-Unis, a félicité Joe Biden après sa victoire actée ce samedi 7 novembre. La sénatrice de Californie a posté une vidéo sur Twitter où on la voit appeler le désormais 46e président des États-Unis.

"We did it", a écrit la colistière du candidat démocrate. Plus tard dans la soirée, la sénatrice de 56 ans a écrit sur Twitter, être "prête à se mettre au travail" sans tarder pour restaurer "l'âme de l'Amérique". "Nous avons fait ça ensemble", a encore écrit Kamala Harris dans un autre post un peu plus tard.

Fille d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, cette Américaine de première génération la première femme et première personne de couleur à accéder à la vice-présidence. Véritable atout dans la campagne de Joe Biden, elle pourrait jouer un rôle majeur dans le mandat de ce dernier.