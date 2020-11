publié le 04/11/2020 à 22:22

Joe Biden a pris la parole ce mercredi 4 novembre un peu après 22h (heure de Paris). Alors que bien plutôt dans la matinée, Donald Trump avait annoncé sa victoire, sans doute très précipitamment, le démocrate a attendu des dépouillements plus poussés avant d'annoncer avec bien plus de prudence une potentielle victoire.

"Nous croyons que nous serons les vainqueurs", a ainsi lâché Joe Biden, en donnant des détails sur les grands électeurs qu'il reste encore à conquérir. "Il est clair que nous gagnons suffisamment d’États pour avoir 270 grands électeurs", a-t-il appuyé. "Je suis très optimiste pour la Pennsylvanie", a ainsi indiqué Joe Biden.

Il a ainsi projeté dans cet État-clé une victoire basée sur les bulletins par correspondance restant à dépouiller, des votes qu'il assure avoir remportés "à 78%". Une victoire qui scellerait sans doute la défaite de Trump. "Nous avons réussi à renverser l’Arizona", a aussi ajouté Joe Biden, ce qui serait là encore une prise majeure aux Républicains.

Du côté de Donald Trump, on a indiqué que des recours ont été déposés devant la justice pour arrêter les comptages dans le Michigan et en Pennsylvanie, deux enjeux majeurs car regroupant 36 grands électeurs. "C’est le peuple qui est au pouvoir. On ne vole pas le pouvoir, on ne prend pas le pouvoir", a pointé Biden devant les menaces de contestations judiciaires brandies depuis plusieurs semaines, et plus tôt dans la journée.