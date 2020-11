et AFP

publié le 04/11/2020 à 22:19

Il avait promis des recours en justice, et surtout qu'il contesterait par tous les moyens des résultats qu'il jugerait douteux. Donald Trump a indiqué dans la soirée de mercredi 4 novembre (heure française) qu'il déposait un recours pour suspendre le comptage des voix dans l'État de Pennsylvanie. Ce n'est pas un hasard tant cette zone et ses 20 grands électeurs signerait la fin de ses espoirs en cas de défaite.

Devancé à l'heure d'écrire ces lignes, mais avec encore beaucoup de voix à conquérir (Pennsylvanie, et Michigan notamment qui totalisent 36 grands électeurs à eux deux), Donald Trump avait surpris en annonçant dans la matinée qu'il avait gagné l'élection. Une posture qui a indigné ses adversaires et embarrassé son propre camp, tant elle est prématurée.

La Pennsylvanie est un enjeu majeur car le vote par correspondance y a été important, et la loi de l'État ne permet le début du comptage de ces bulletins qu'au lendemain de l'élection présidentielle de ce mardi. "Les yeux du pays sont braqués sur la Pennsylvanie mais la Pennsylvanie compte les suffrages exprimés par courrier à l'abri des regards et cela doit cesser", a écrit Bill Stepien, le directeur de campagne de Trump, dans un communiqué.

"Nous agissons en justice pour suspendre le dépouillement en attendant plus de transparence", a-t-il ajouté. Pour l'heure, Joe Biden et Donald Trump sont au coude-à-coude dans cet État du nord-est des États-Unis.