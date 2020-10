Poutine assure que la "vitalité" de Trump l'aidera à vaincre la Covid-19

et AFP

publié le 02/10/2020 à 14:26

Aux États-Unis, le président Donald Trump a été testé positif à la Covid-19. Mais son homologue russe Vladimir Poutine n'est pas inquiet. Dans un message personnel adressé ce vendredi 2 octobre à Donald Trump par télégramme, il a assuré que "sa vitalité" lui permettra de vaincre le virus.

"Je suis convaincu que votre vitalité naturelle, votre vigueur d'âme et votre optimisme vous aideront à vaincre ce dangereux virus", a indiqué le président russe, selon un communiqué du Kremlin. Quelques minutes plus tôt, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, avait souhaité "au président Trump un prompt et aisé rétablissement", lors d'un briefing téléphonique avec des journalistes.

Selon lui, Vladimir Poutine réfléchirait d'ailleurs à se faire vacciner contre le nouveau coronavirus, grâce au vaccin russe baptisé Spoutnik-V. "Quand il le fera, nous l'annoncerons", a-t-il déclaré, alors que Poutine a déjà assuré que sa propre fille s'était fait vacciner.

Le vaccin russe a été reçu avec scepticisme dans le monde, notamment parce qu'il n'avait pas atteint la phase finale des essais au moment de l'annonce. À ce jour, les essais finaux sont encore en cours et un deuxième vaccin russe est également testé.