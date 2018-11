publié le 09/11/2018 à 18:13

On savait Michelle Obama femme de caractère, coqueluche des démocrates, dont certains rêveraient de la voir concourir à la Maison Blanche. Mais dans son livre Becoming, à paraître mardi 13 novembre, l'ex-Première dame montre qu'elle peut aussi être rancunière, notamment envers l'actuel président Donald Trump.



Alors qu'elle fait une énorme tournée promotionnelle à travers les États-Unis, le Washington Post a publié quelques extraits, dont un passage qui vise directement Trump. Elle y indique qu'elle ne lui pardonnera jamais d’avoir lancé une campagne en 2011 mettant en doute la naissance d’Obama sur le sol américain.

"Toute cette affaire était folle et mesquine, bien sûr, sa bigoterie et sa xénophobie sous-jacentes étaient à peine dissimulées. Mais c'était aussi dangereux, délibérément destiné à attiser les cinglés et les tarés (...) Et si quelqu'un avec un esprit instable chargeait une arme à feu et se rendait à Washington ? Et si cette personne cherchait nos filles ?", écrit Michelle Obama.

Son corps "a frémi", quand Trump s'est vanté d''"empoigner les femmes par la chatte"

"Donald Trump, avec ses insinuations bruyantes et téméraires, mettait en danger la sécurité de ma famille. Et pour cela, je ne lui pardonnerai jamais", insiste-t-elle. Par ailleurs, dans des extraits cités par Associated Press, Michelle Obama revient sur la révélation, un mois avant l’élection, de la vidéo où on entend Trump se vanter de pouvoir "empoigner les femmes par la chatte" sans même le leur demander.



Elle raconte comment son "corps a frémi de fureur". "C’était une expression de haine qui avait été généralement tenue à l’écart entre gens civilisés, mais qui vivait toujours dans la moelle de notre société supposément éclairée, vivante et suffisamment acceptée pour que quelqu'un comme Donald Trump puisse se permettre d'être cavalier à ce sujet", écrit-elle.

