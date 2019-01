Qui est Michelle Obama ?

publié le 19/10/2018 à 13:00

Les mémoires très attendues de Michelle Obama, l’ancienne première dame des Etats-Unis, vont sortir le 13 novembre prochain dans 25 pays à travers le monde. Intitulé Becoming (Devenir en français) elle y raconte les expériences qui ont fait d’elle la femme qu’elle est aujourd’hui, depuis son enfance dans le South Side de Chicago en passant par les années où elle a dû concilier sa vie d’avocate et de mère de famille, jusqu’aux deux mandats passés à la Maison Blanche. La politologue Nicole Bacharan nous retrace son parcours extraordinaire.





