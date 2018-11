et AFP

publié le 09/11/2018 à 17:36

Le procureur de la République a communiqué, vendredi 9 novembre, à propos de l'avancée de l'enquête qui vise les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2017, ainsi que l'emploi d'assistants parlementaires européens. Une enquête qui avait débouché sur les perquisitions houleuses au domicile du député des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au siège de la France insoumise.



"Au regard des éléments d’ores et déjà rassemblés et de la complexité des investigations qui restent à réaliser, le parquet de Paris a ouvert, ce jour, deux informations judiciaires distinctes", a indiqué le procureur. La première, relative au financement de la campagne, principalement pour "escroquerie" et "abus de confiance".

Quant à la seconde, elle concerne les assistants parlementaires, et a notamment été ouverte pour "détournement de fonds publics". Les deux enquêtes ont été confiées à des juges d'instruction. Les avocats de la France insoumise avaient réclamé le 25 octobre le dessaisissement du parquet de Paris au profit d'un juge d'instruction pour poursuivre ces enquêtes.

Les avocats critiquaient ainsi l'action du parquet après les perquisitions houleuses et médiatiques du 16 octobre dernier. Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de sortir "des griffes de l'arbitraire", en réaction au communiqué de presse du procureur.