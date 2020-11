publié le 01/11/2020 à 02:56

Alors que le super-typhon Goni s’approche des côtes philippines, près d’un million d’habitants ont été évacués samedi 31 octobre. Le gouvernement redoute des vents "destructeurs" et des inondations.

Considéré comme le typhon le plus puissant de cette année, Goni s’est renforcé dans les dernières heures. Passé dans la catégorie des super-typhons, il s'accompagnera de vents allant jusqu'à 215 km/h et devrait frapper l'île de Catanduanes dimanche matin où la situation est jugée "extrêmement dangereuse". Il traversera ensuite Luzon, l'île principale du pays, où il devrait s'affaiblir "considérablement" avant d'atteindre lundi matin la Mer de Chine méridionale.

D’après le chef de la Défense civile Ricardo Jalad, "près d'un million" de personnes avaient quitté leur domicile dans la région de Bicol, qui comprend la partie méridionale de l'île de Luzon et l'île de Catanduanes. Les personnes évacuées sont réunies dans des établissements scolaires vides depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Des "vents violents" et des "pluies diluviennes" attendues

L'agence météorologique appréhende une hausse du niveau de la mer allant jusqu'à trois mètres et des "dégâts catastrophiques dus au vent" dans les provinces de Catanduanes, Camarines Sur et Albay. Par ailleurs, "les vents violents et les pluies diluviennes" pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain en masse.

Il y a une semaine, la même région était balayée par Molave : 22 personnes avaient péri et une grande zone agricole avait été inondée. "Nous nous attendons à des ondes de tempête, et nous surveillons les volcans Mayon et Taal pour d'éventuelles coulées de boue volcanique", a déclaré à la télévision ABS-CBN Mark Timbal, porte-parole de l'agence chargée de la réponse aux catastrophes naturelles.

Des opérations de secours limitées par l’épidémie

"L'évacuation des populations menacées est rendue encore plus difficile cette année à cause du Covid-19", a expliqué le porte-parole des services de défense civile régionaux, Alexis Naz. De fait, il est possible de réunir seulement 5 personnes par salle de classe dans les écoles en raison des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie. Des salles de sport et les centres d'évacuation gérés par le gouvernement servent également de centres d'hébergement d'urgence.

Les Philippines sont touchées chaque année par une vingtaine de tempêtes tropicales et de typhons en moyenne. Des catastrophes naturelles responsables de la destruction de nombreuses récoltes, de maisons fragiles et d'infrastructures, maintenant des populations entières dans la pauvreté permanente.

En 2013, le pays avait enregistré le pire typhon de son histoire avec le passage de Haiyan qui avait fait plus de 7.300 victimes, notamment dans la ville centrale de Tacloban submergée par des vagues géantes.