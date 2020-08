États-Unis : deux ouragans vont frapper le Golfe du Mexique

publié le 24/08/2020 à 15:44

Deux ouragans pourraient frapper la côte américaine dans le Golfe du Mexique en quelques jours, ont indiqué les météorologues le dimanche 23 août. Le premier, Marco, se dirige vers la Louisiane. Le second, Laura, vers Cuba.

Le fait que deux ouragans se suivent d'aussi près dans le Golfe du Mexique est extrêmement rare, selon les médias américains.

La tempête Marco est devenue un ouragan dimanche avec des vents soufflant à 120 km/h qui sont attendus "le long d'une partie de la côte américaine du Golfe" du Mexique, selon le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami. L'ouragan devrait "s'approcher de la côte sud-est de la Louisiane lundi" et commencer à s'affaiblir une fois qu'il aura touché terre.

Laura, qui a provoqué des inondations en Haïti et en République dominicaine, tuant douze personnes, devrait elle aussi devenir un ouragan mardi et pourrait frapper cette même région américaine. "Laura devrait se déplacer dans le centre et le nord-ouest du Golfe du Mexique mardi soir et mercredi", selon le NHC.

Laura a atteint Cuba dans la nuit de dimanche à lundi avec des rafales de vent atteignant les 146 km/h et des vagues de plus de 3 mètres sur la localité de Maisi, à la pointe orientale de l'île, dans la province de Guantanamo, où l'électricité a été coupée par précaution.

Laura devrait atteindre La Havane ce lundi après-midi, puis repartir vers la mer à l'aube mardi, éventuellement par Pinar Rio (extrême ouest), en direction du nord-ouest.