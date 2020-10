et AFP

publié le 10/10/2020 à 05:03

L'ouragan Delta a atteint ce vendredi 9 octobre en fin d'après-midi les côtes de la Louisiane, selon le Centre national des ouragans (NHC). Il devient ainsi la 10e tempête de l'année à toucher terre aux États-Unis, un record.

L'ouragan Delta, qui avait traversé la région du Yucatan au Mexique en début de semaine, a touché la région de la ville côtière de Cameron en Louisiane en catégorie 2 sur une échelle qui en compte 5, avec des vents allant jusqu'à 155 km/h. L'ouragan est devenu la 10e tempête portant un nom à frapper les États-Unis cette année, un chiffre encore jamais atteint. Six d'entre elles ont touché, à des degrés divers, la Louisiane.

Même si ses vents sont moins forts que ce qui était redouté, les eaux froides à proximité des côtes de Louisiane lui ayant fait perdre de l'énergie, Delta s'abat sur une zone du littoral américain déjà gravement endommagée par l'ouragan Laura à la fin du mois d'août.

25e tempête de la saison dans l'Atlantique

Les autorités appellent depuis plusieurs jours les quelque 75.000 habitants de Lake Charles à évacuer car cette ville, connue pour ses raffineries de pétrole, et qui est sur la trajectoire de la tempête, à moins de 100 kilomètres de Cameron.

Cette tempête est la 25e portant un nom dans une saison des ouragans dans l'Atlantique inhabituellement agitée, durant laquelle plusieurs records ont été battus. À cause de l'épuisement de la liste des noms latins prévus, les météorologues ont commencé à les identifier avec l'alphabet grec.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques qui prévoient ainsi une augmentation de la proportion de cyclones de catégorie 4 et 5, les plus destructrices.