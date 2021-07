Pegasus : après le scandale, Israël entend déminer ses relations avec Paris

Après le scandale mondial du logiciel espion Pegasus, Israël tente de déminer le terrain. Derrière ce programme, NSO, une entreprise israélienne est accusée d'avoir infiltré les téléphones portables de très nombreuses personnalités, dont notamment le président français Emmanuel Macron. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est cette semaine à Paris.

Officiellement, il vient informer les autorités françaises des derniers développements de l'enquête. La visite était prévue de longue date. Emmanuel Macron et Benny Gantz devait s'entretenir du chaos libanais et du nucléaire iranien. Mais entre-temps, l'affaire "NSO-Pégasus" a provoqué un scandale planétaire et elle devrait occuper une bonne partie des conversations entre les deux hommes.

Le ministre de la Défense israélien a promis d'apporter des éclaircissements au président français, car selon les révélations du Monde, le Maroc aurait utilisé le logiciel israélien pour espionner un des téléphones portables d'Emmanuel Macron. Israël se retrouve dans l'embarras, car l'autorisation de vendre le logiciel Pegasus à plusieurs régimes autoritaires a été validée au plus haut niveau de l'Etat.

Le Parlement israélien a mis en place une commission d'enquête afin d'examiner les responsabilités du gouvernement quant à l'entreprise NSO, qui dément farouchement toute intrusion dans un téléphone d'Emmanuel Macron. Selon les Echos, la société de capital-investissement Novalpina, propriétaire du groupe israélien devrait être dissoute,.