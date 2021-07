Pegasus : Macron change de téléphone et de numéro après le possible piratage

En plein scandale Pegasus, ce logiciel espion qui a pu entrer dans les téléphones de plusieurs personnalités mondiales, Emmanuel Macron a décidé de changer de numéro de téléphone. Selon les informations de France Télévisions, le président de la République a ainsi un nouveau téléphone et un nouveau numéro.

Deux jours après les révélations de 17 médias internationaux dont Le Monde, The Guardian ou The Washington Post, le monde politique est ébranlé puisque le logiciel aurait pu espionner beaucoup de téléphones. L'un des numéros d'Emmanuel Macron a été identifié sur la liste des cibles du logiciel espion.

Laurent Richard, directeur de l'organisation Forbidden Stories, confirmant une information du Monde. "On a trouvé ces numéros de téléphone, mais on a pas pu faire d'enquête technique évidemment sur le téléphone d'Emmanuel Macron" pour vérifier s'il a été infecté par ce logiciel et donc "cela ne nous dit pas si le président a été réellement espionné" mais ça montre en tout cas qu'il y a eu un intérêt de le faire", expliquait-il sur LCI, le 20 juillet dernier.

France Télévisions précise que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose ses services pour celles et ceux qui soupçonnent avoir été victimes du logiciel espion "sur la base d un protocole et un accompagnement renforcés".