C'est la grande question, Emmanuel Macron a t-il été espionné par le Maroc ? Une enquête a été ouverte ce mardi 20 juillet car on a appris hier que le Chef de l'Etat figurait dans la liste du logiciel Pegasus, un mouchard utilisé par certains Etats. Officiellement, cela sert à lutter contre le terrorisme mais officieusement, il sert à espionner des politiques et des journalistes. Outre le président, 14 politiques auraient été victimes de Pegasus dont Edouard Philippe et son épouse.

L'intérêt est pour les Etats de "se renforcer" pour Nicolas Arpagian, expert en cyber harcèlement :"le renseignement est un vecteur de puissance, souffle-t-il. En négociation, vous connaissez déjà la tache de manoeuvre de votre interlocuteur. Vous connaissez ses contraintes d'agenda, ses montant sur lesquels il est prêt à aller, les promesses qu'il a faites à des tiers. Il est évident que tout va être facilité grandement" poursuit-il.

"C'est jouer au poker avec l'adversaire, on rentre dans une intimité quasiment sans égal. Si vous posiez des micros dans un bureau vous n'auriez que les séquences du bureau, c'est à dire professionnelles et pas ce qui se passe ailleurs, comme par exemple chez le médecin, la famille ou encore la maîtresse" conclut-il.

A écouter également dans votre journal

Santé - Sur le front du coronavirus tout s'accélère, la 4e vague est déjà là et le passe sanitaire entre en vigueur progressivement. A partir de ce mercredi 21 juillet, il est impossible d'aller au cinéma, au théâtre ou encore au musée, salle de sport et parc d'attractions sans passe.

Fait divers - La chasse à l'homme s'est terminée de manière tragique dans les Alpes Maritimes. L'homme qui était recherché pour un féminicide a été retrouvé sans vie dans une zone escarpée. On ignore pour l'instant quelles sont les causes du décès.

Justice - Un commissaire divisionnaire a été placé en garde à vue ce mardi 20 juillet à Nantes pour homicide involontaire dans l'affaire de Steve Maia Caniço, ce jeune homme qui était tombé dans la Loire lors d'une intervention de police pendant la fête de la musique en 2019.