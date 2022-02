Parlement européen : un eurodéputé bulgare fait un salut nazi dans l'hémicycle

Le geste, furtif, pourrait bien être condamné par les institutions européennes. Ce mercredi 16 février, un eurodéputé nationaliste bulgare a fait un geste s'apparentant à un salut nazi dans l'hémicycle du Parlementeuropéen, à Strasbourg. Quelques heures plus tard, la présidente Roberta Metsola a condamné le geste.

Les députés européens débattaient de l'État de droit en Pologne et en Hongrie. Quand, en remontant les marches menant vers la sortie, l'élu bulgare euro-spectique Angel Dzhambazki se retourne et tend le bras droit devant lui quelques secondes avant de repartir.

Quelques instants plus tôt, à la tribune, celui-ci avait défendu avec force les positions adoptées par la Pologne et la Hongrie qui veulent faire primer le droit national, sur le droit européen. "Nous ne vous permettrons jamais de nous dire ce que nous devons dire et ce que nous devons faire. Vive la Bulgarie, la Hongrie, Orban, Fidesz (parti de ce dernier, ndr) et l'Europe des États-nations."

"Cela offense tout le monde en Europe", estime la présidente

"Un salut fasciste dans le Parlement européen est inacceptable", a tweeté la présidente de l'institution, la Maltaise Roberta Metsola (PPE, droite). "Cela m'offense et cela offense tout le monde en Europe (...) Ce geste fait partie du chapitre le plus sombre de notre histoire et doit y rester".

Le règlement intérieur du Parlement européen précise que les députés "s'abstiennent de tout comportement déplacé", mais aussi "de tout propos offensant". En cas de non-respect de ces règles, la sanction peut notamment porter sur la participation aux activités parlementaires ou sur les indemnités.