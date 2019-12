et AFP

publié le 04/12/2019 à 16:52

Des propos qui ne passent pas. Ce mercredi 4 décembre, Donald Trump a déploré l'attitude du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, après des moqueries capturées par une caméra lors du sommet de l'OTAN. Le président des États-Unis a laissé entendre qu'il pourrait repartir sans tenir de conférence de presse finale, initialement prévue.

"Il est hypocrite. C'est un type bien... mais c'est comme ça", a-t-il déclaré au cours d'un point de presse lors de sa rencontre avec la chancelière Angela Merkel en marge de la session de travail du sommet du 70e anniversaire de l'OTAN à Watford, près de Londres. "Je pense que nous allons repartir directement (...) je pense que j'ai donné suffisamment de conférences de presse", a-t-il ajouté.

Les images tournées par les caméras britanniques et sous-titrées par la chaîne canadienne CBC montrent Emmanuel Macron, Boris Johnson, Justin Trudeau et Mark Rutte discuter vivement avec la princesse Anne, manifestement amusés Le Premier ministre britannique demande à Emmanuel Macron : "C'est pour ça que vous êtes en retard ?". Et Justin Trudeau ajoute : "Il est en retard parce qu'il a eu une conférence de presse de 40 minutes inattendue".

La veille, Emmanuel Macron avait suscité l'agacement de Donald Trump après ses déclarations sur l'OTAN qu'il estimait "en état de mort cérébrale".