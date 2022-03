Orange, SFR, Free et Bouyques Telecom réduisent les prix des appels vers l'Ukraine

Les opérateurs français se mobilisent aussi. Quatre d'entre eux ont annoncé des offres de baisses de prix et de gratuité pour les appels à destination de l'Ukraine. "Dans ce contexte de crise en Ukraine nous proposons des appels gratuits ou à prix réduits vers et depuis l'Ukraine dans la plupart des pays européens où nous opérons" explique le communiqué de l'opérateur Orange.

Une démarche effectuée par 4 opérateurs français : Orange, SFR, Free et Bouyques Telecom. Si l'effort est partagé, les offres ne sont pas les mêmes pour tous. Contacté par l'AFP, Bouygues Telecom a indiqué par courriel qu'il allait "rembourser 50% des coûts des appels et SMS émis depuis les mobiles et box de la France vers l'Ukraine à compter du lundi 21 février et durant au moins un mois".

De son côté, Free annonce sur son Twitter " la gratuité des appels et des SMS depuis la France vers l'Ukraine ainsi que depuis l'Ukraine à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 mars 2022."

Sur le site web de BFMTV, on apprend que SFR (filiale d'Altice, comme BFMTV) annonce la gratuité des appels et SMS vers les téléphones fixes et mobiles ukrainiens depuis le 21 février et sur une durée de trois semaines au minimum.