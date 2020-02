Mont Rushmore : pourquoi l'image du président fascine l'Amérique ?

publié le 25/02/2020 à 07:15

Au mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, les visages de quatre grands présidents américains sont gravés dans la roche blanche sur 18 mètres de haut : George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Ce monument iconique des États-Unis est représentatif de l'obsession des Américains pour l'image présidentielle.

On ne compte plus le nombre de films ou de séries qui mettent en scène des présidents américains, réels ou de fiction. Pourtant, le pays s’est construit contre l’idée-même du pouvoir incarné par un seul homme. Malgré une autorité de façade, celui qui siège à la Maison Blanche est dans les faits relativement faible. La Constitution le corsète de contre-pouvoirs tels le Congrès et la Cour Suprême.

C'est ainsi que les pères fondateurs de l’Amérique ont imaginé cette présidence, à l'opposé des régimes monarchiques européens. Le président américain a ainsi infiniment moins de pouvoir que le chef de l'État français sous la Ve République. D'où la naissance d'une incompréhension autour du président Donald Trump : celle de l'illusion de sa toute-puissance.

